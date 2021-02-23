Около 40 автомобилей сгорело с начала года в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области за прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали два автопожара, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС ВКО сообщили, что первый пожар произошел в городе Риддере. Здесь загорелся автомобиль марки «Lexus RX 300», 1998 года выпуска. По прибытии пожарных подразделений горели детали моторного отсека, пластиковые элементы бампера, передние фары справа, покрышка передних колес справа, правое крыло. Огнеборцы ликвидировали загорание на общей площади 2,5 кв.м. Причиной пожара специалисты рассматривают версии неосторожного обращения с агрегатом повышенной опасности и поджог.

В Семее пожар вспыхнул во дворе частного жилого дома. Здесь огнем был охвачен автомобиль марки «Субару-Легаси», 1997 года выпуска. Горели детали моторного отсека, салон, панель приборов, покрышки передних колес на общей площади 6 кв.м. Причина автопожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

В ДЧС ВКО отметили, что с начала 2021 года в области в огне сгорело уже 38 автомобилей.

«Наибольшее количество пожаров связано с автомобилями, находящимися в личном пользовании. Основная причина пожаров - короткое замыкание электропроводки и электрооборудования, неисправность топливной системы, а также неосторожное обращение с огнем и агрегатом повышенной опасности. В целях предотвращения пожаров и улучшения противопожарного состояния автотранспортных средств, при проведении технических осмотров, рекомендуем особое внимание обратить на герметичность соединения системы питания, надежность крепления электропроводки к элементам кузова и приборного щитка, правильность установки дополнительного электрооборудования»,- рассказали в ДЧС ВКО.