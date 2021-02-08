Около 40 автомобилей сгорели с начала года в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане с начала 2021 года зарегистрировано уже 37 автопожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС рассказали, по каким причинам может загореться автомобиль, и как предупредить подобные неприятности.

«Все автолюбители, так или иначе, наслышаны о таких неприятных ситуациях, когда машины загорались и сгорали буквально за 5-10 минут, после чего восстановить их не представлялось возможным. Почему горят автомобили и как избежать такой неприятной ситуации?», - задались вопросом в ДЧС ВКО.

Специалисты подметили, что современные автомобили чаще всего загораются именно при некачественно выполненном ремонте, неправильной установке автосигнализации, навигаторов, регистраторов и другого дополнительного электрооборудования, применения вместо предохранителей «жучков». Поэтому экономить на профессионализме сервисного обслуживания, ремонта и тюнинга машины ни в коем случае нельзя. Так вы сможете избежать различного рода проблем с проводкой и будете уверены, что ваш автомобиль не загорится ночью на стоянке.

«В каждом случае шансы спасти свой загоревшийся автомобиль будут отличаться. При появлении открытого огня, можно оперативно локализовать место возгорания, с использованием даже одного автомобильного огнетушителя, отделавшись лишь легким испугом. В том случае, если загорелась проводка под пластиковой панелью, добраться до очага возгорания крайне сложно. Автомобиль вспыхивает буквально за пару минут, и в последующем справиться с огнём крайне сложно», - рассказали в ДЧС.

При этом многие автовладельцы халатно относятся к необходимости иметь в машине заправленный и исправный огнетушитель. Им кажется, что подобное средство нужно лишь для прохождения техосмотра, поэтому большинство, если и возят с собой такие огнетушители, то их работоспособность вызывает определенные вопросы. Тогда как, если у автовладельца в машине имелся исправный огнетушитель, можно было локализовать небольшое возгорание, сохранив автомобиль в целостности. Поэтому рекомендуется регулярно осматривать огнетушитель, поддерживая его в работоспособном состоянии.

ДЧС предупредил, что при появлении характерного запаха и дыма необходимо сразу заглушить двигатель, достать из замка зажигания ключи и попытаться снять с аккумулятора клеммы. Мешкать при появлении такого возгорания ни в коем случае нельзя. Коробка переходит в нейтрал, затем глушат мотор, покидают салон и эвакуируют пассажиров. Сразу после этого можно открывать багажник, доставать огнетушитель и пытаться самому потушить огонь.

«Как избежать пожара? Вовремя проходить технический осмотр. Устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах. Если стоит газовое оборудование, следует периодически проходить техобслуживание в специализированной мастерской, а в случае появления запаха газа немедленно обращаться к специалисту. В салоне автомобиля всегда должен быть углекислотный огнетушитель с не истекшим сроком годности», - посоветовали в пресс-службе ДЧС ВКО.



