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    12:00, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Около 4% участников проекта «С дипломом в село» нарушили условия соглашения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 96% участников проекта «С дипломом в село» добросовестно выполняют взятые обязательства. Об этом говорится в ответе Премьер-министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По информации АО «Аграрная кредитная корпорация», анализ итогов мониторинга реализации проекта показал, что с 2013 года 96% от общего числа получивших социальную поддержку в виде бюджетного кредита добросовестно выполняют поставленные обязательства», - сообщает глава Правительства в своем ответе.

    Премьер добавил, что для определения эффективности реализации проекта «С дипломом в село» в 2010-2019 годах проведен анализ закрепления специалистов социальной сферы и АПК в сельских населенных пунктах. Таким образом, бюджетный кредит получили более 31 тысячи специалистов, 4% из них нарушили условия соглашения по погашению 3 - летнего срока. Со стороны министерств национальной экономики, финансов и АО «Аграрная кредитная корпорация» на постоянной основе проводится мониторинг освоения бюджетных средств по проекту, заключения договоров, выявления кредитной задолженности с предоставлением списка недобросовестных плательщиков по кредиту. По итогам проведенной работы принимаются меры по эффективному увеличению возвратных средств.

    «К примеру, к правилам предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты в 2020 году, специалистам, не имеющим непогашенной просроченной задолженности по ранее выданным кредитам, а также в случае просрочки более 90 календарных дней за последние 2 года, внесены изменения в части предоставления мер социальной поддержки в виде бюджетного кредита», - добавил Алихан Смаилов.

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