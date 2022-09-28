Около 4 тысяч нарушений за пять дней зарегистрировали на дорогах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Водителей мототранспорта, нарушающих правила дорожного движения, выявляют и наказывают жамбылские полицейские. Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл» подвели в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, за пять дней профилактического мероприятия полицейские зарегистрировали около 4 тысяч нарушений ПДД, водворили на специализированные стоянки 62 мототранспортных средства.

Водители мотоциклов совершили более 200 административных правонарушений. За несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, из-за отсутствия мотошлема привлечено к ответственности 54 человека. За нарушение правил маневрирования привлечено 14 человек. А 39 водителей управляли транспортными средствами без соответствующих документов.

«Профилактика дорожно-транспортных происшествий - это ежедневная и непрерывная работа сотрудников полиции. Наша главная задача - предотвратить и пресечь нарушения правил дорожного движения, сделать дорогу безопасной для всех ее участников», - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области майор полиции Ержан Мананбаев.

По информации ведомства, с начала года в регионе произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, один человек погиб. Житель села Кордай во время гонок по ночному населенному пункту не справился с управлением на большой скорости, совершил самоопрокидывание и, не приходя в сознание, скончался на месте происшествия.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл» призвано сократить количество нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта, обеспечить безопасность на дорогах региона и стабилизировать аварийную обстановку на улицах в ночное время, предупреждать и выявлять нарушения ПДД.