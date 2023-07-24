Около 4 тысяч иностранцев вылечились в Казахстане в прошлом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В департаменте организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК сообщили, что в прошлом году казахстанцы лечились за счет средств бюджета в Турции, России, Германии. В Казахстане лечились около 4 тысяч иностранцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«По данным 2022 года, за счет средств бюджета были направлены на лечение за границу 80 казахстанцев, из них 71 ребенок. Большая часть пациентов была направлена на лечение в Турцию - 44 человека, в Россию - 13, в Германию - 9, в Индию - 7, в Беларусь - 6, в Южную Корею - 1 человек», – говорится в сообщении департамента.

В медицинских организациях Казахстана в прошлом году проходили лечение 3 884 иностранных пациента, из них 85% (3 303 человека) в экстренном и 15% (581 человек) в плановом порядке.

«Оценка текущей ситуации по медицинскому туризму показывает, что у иностранных граждан, прибывающих в Казахстан на лечение, пользуются спросом нейрохирургия, кардиохирургия, трансплантология, репродуктология (ЭКО), ортопедия, травматология, стоматология», - сообщили в департаменте.