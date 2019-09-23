Около 4 тысяч дорогих телефонов пытался ввезти кыргызстанец в Казахстан
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области сотрудники Пограничной службу задержали кыргызстанца с дорогими телефонами в количестве около 4 тысяч штук, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
«В пункте пропуска «Карасу» на участке Кордайского пограничного отряда в ходе досмотра автомашины «ДАФ», принадлежащей 28-летнему гражданину Кыргызской Республики, с использованием технических средств пограничного контроля обнаружена крупная партия сотовых телефонов различных марок (Iphone – 906 шт., Samsung разных моделей – 2310 шт., Redmi – 205 шт., Huawei – 380 шт., Vertu – 64 шт.) общим количеством 3865 штук», - говорится в сообщении.
Задержанный гражданин с дорогими сотовыми телефонами в количестве 3865 штук не смог представить пограничникам сопроводительных документов.
Автомашина опломбирована и передана сотрудникам ДЭР Кордайского района.
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