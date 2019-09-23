+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 20 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 4 тысяч дорогих телефонов пытался ввезти кыргызстанец в Казахстан

23 Сентября 2019 15:50
Поделиться:
Около 4 тысяч дорогих телефонов пытался ввезти кыргызстанец в Казахстан

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области сотрудники Пограничной службу задержали кыргызстанца с дорогими телефонами в количестве около 4 тысяч штук, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Новости по теме

Кыргызстанца с паспортом россиянина задержали пограничники в аэропорту Алматы

«В пункте пропуска «Карасу» на участке Кордайского пограничного отряда в ходе досмотра автомашины «ДАФ», принадлежащей 28-летнему гражданину Кыргызской Республики, с использованием технических средств пограничного контроля обнаружена крупная партия сотовых телефонов различных марок (Iphone – 906 шт., Samsung разных моделей – 2310 шт., Redmi – 205 шт., Huawei – 380 шт., Vertu – 64 шт.) общим количеством 3865 штук», - говорится в сообщении.

Задержанный гражданин с дорогими сотовыми телефонами в количестве 3865 штук не смог представить пограничникам сопроводительных документов.

Автомашина опломбирована и передана сотрудникам ДЭР Кордайского района.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, КНБ РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив