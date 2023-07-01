Около 4 тысяч детей-сирот охвачены летним оздоровительным отдыхом - Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» на сегодня отдыхает более 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Накануне они встретились с общественными деятелями и успешными выпускниками детских домов, рассказали о себе и своих мечтах, поделились успехами в школе и впечатлениями о мастер-классах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Выпускники, посвятившие свой жизненный путь педагогике, общественной и государственной службе, рассказали ребятам о своем личном опыте в достижении целей. Призвали детей быть уверенными в своих силах, двигаться вперед и не бояться трудностей. В этот день для детей были организованы мастер-классы по футболу, боксу, мобилографии, шахматам и прикладному искусству.

Игроки футбольной команды «Окжетпес» совместно с именитыми тренерами провели разминку, показали детям футбольные упражнения и провели товарищеский матч. Преподаватели Казахского Национального университета искусств показали детям, как выразить свои чувства на бумаге с помощью красок.

Мастер международного спорта по боксу провел с ребятами тренировку и мастер-класс. Международный гроссмейстер по шахматам рассказал ребятам о правилах игры в шахматы. В завершении мастер-классов детям вручены памятные подарки.

«Всего в стране летним оздоровительным отдыхом охвачен около 4 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно более 14 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечиваются бесплатным питанием, школьной формой, канцелярскими товарами и досугом. Кроме того, 6 детям из области Абай предоставят бесплатный отдых в детских оздоровительных центрах, будет оказана единовременная помощь в размере 500 тысяч тенге», - добавили в пресс-службе Минпросвещения.