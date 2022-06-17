17 Июня 2022 12:40

Около 4 тыс. озер насчитывается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан отличается большим разнообразием водных объектов, заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серикккали Брекешев, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития водной отрасли в Мажилисе. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, позвольте выразить благодарность за возможность обсуждения вопросов перспектив развития водной отрасли Казахстана. Водные ресурсы – важнейшая составляющая природно-ресурсного потенциала нашей республики. Они определяют устойчивое социально-экономическое развитие страны», - сказал Серикккали Брекешев.

Глава Минэкологии добавил, что основной объем водных ресурсов Казахстана обеспечивают поверхностные воды, которые сконцентрированы в речных системах и являются элементом восполнения запасов водных ресурсов озер и подземных вод.

«Казахстан отличается большим разнообразием водных объектов. На данный момент на территории страны насчитывается более 17 тыс. рек, 4 тыс. озер и 2,6 тыс. ледников с общей площадью порядка 1 млн. км2 и объемом более 187 км3. Государственным балансом учтено более 4,3 тыс. (4 324) месторождений подземных вод с прогнозными запасами 58 км3, из них 15,7 км3 - это утвержденные эксплуатационные запасы», - сообщил Серикккали Брекешев.