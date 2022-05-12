12 Мая 2022 14:26

Около 4 тонн меди украли у золотодобывающей компании в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Факт хищения меди на золотодобывающем предприятии в Мойынкумском районе Жамбылской области раскрыли полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, около четырех тонн меди украли у золотодобывающей компании.

«Об этом стало известно из заявления в полицию от руководства собственной безопасности предприятия, - пояснили в ведомстве. - Потерпевшая сторона сообщила, что при неизвестных обстоятельствах с центрального склада компании тайно похитили металл на 11 млн тенге».

По факту начато досудебное расследование по статье 188 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Сотрудники полиции Мойынкумского района задержали двоих работников предприятия 32 и 30 лет. Они дали признательные показания.

«В ходе следствия установлено, что подозреваемые по предварительному сговору три раза совершили кражу со склада, перевозив медь сразу в пункт приема металлолома. Украденный металл приняли по три тысячи тенге за килограмм на общую сумму более девяти миллионов тенге. Деньги подозреваемые потратили на личные нужды», - проинформировали в ведомстве.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.