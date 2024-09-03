Около 4 тысяч пациентов не обеспечивались бесплатными лекарствами в Шымкенте

Прокуратурой города Шымкента проведена проверка законности обеспечения бесплатными лекарственными средствами в медицинских организациях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Шымкента.

Проверкой установлено, что около 4 тысяч пациентов, состоящих на диспансерном учете в 12 городских поликлиниках, не обеспечивались гарантированными государством бесплатными лекарствами.

По акту надзора 3915 пациентов получили медикаменты.

12 главных врачей привлечены к административной ответственности по статье 426 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий).

Взысканы штрафы на сумму свыше 2 млн тенге, 108 медицинских работников привлечены к дисциплинарной ответственности.