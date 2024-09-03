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    17:52, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Около 4 тысяч пациентов не обеспечивались бесплатными лекарствами в Шымкенте

    лекарства, таблетки, здоровье
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Прокуратурой города Шымкента проведена проверка законности обеспечения бесплатными лекарственными средствами в медицинских организациях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Шымкента.

    Проверкой установлено, что около 4 тысяч пациентов, состоящих на диспансерном учете в 12 городских поликлиниках, не обеспечивались гарантированными государством бесплатными лекарствами.

    По акту надзора 3915 пациентов получили медикаменты.

    12 главных врачей привлечены к административной ответственности по статье 426 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий).

    Взысканы штрафы на сумму свыше 2 млн тенге, 108 медицинских работников привлечены к дисциплинарной ответственности.

     

    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Шымкент Прокуратура Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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