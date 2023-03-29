Около 4 млрд тенге выделят на благоустройство городской набережной в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Балхаше начнут благоустраивать городскую набережную. На прибрежной территории появятся новые аллеи, детские игровые и спортивные площадки, велосипедная дорожка, тротуары. На все это из республиканского бюджета будет выделено около 4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ширина главной аллеи составит 6–7 метров, тротуаров – 2–4 метра. На новых площадках будут использованы бетонные плитки серых и оранжевых цветов.

Работы по благоустройству набережной начнутся в апреле. И пройдут они в два этапа.

«Благоустроенная набережная – это один из важных компонентов для привлечения инвесторов, туристов и отдыхающих, развития событийного туризма. В рамках благоустройства набережной планируется оборудовать детские игровые и спортивные площадки с резиново-каучуковым покрытием синего, голубого, бежевого и зеленого цветов. Детские игровые комплексы – для разных возрастных групп. Появится современная велосипедная дорожка шириной три метра с окрашенным асфальтобетонным покрытием и велопарковки», – сообщили в отделе ЖКХ города Балхаша.

Также на набережной будут установлены малые архитектурные формы, теневые галереи, беседки, перголы, парковые деревянные скамьи, скамейки на бетонном основании, урны, скульптуры, деревянные качели, спортивное оборудование и уличные тренажёры, питьевые фонтаны.

«Основополагающим принципом благоустройства набережной зоны городского пляжа является защита и сохранение экологического каркаса городской среды и развитие туризма в Балхаше, без учета которого проектирование и строительные работы осуществляться не должны», – отметили в отделе ЖКХ.

Известно, что реконструкцией первой зоны займется компания «Балқаш жібек жолы». На ремонт этого участка набережной из республиканского бюджета выделят 1 миллиард 976 миллионов тенге. Из них 1 миллиард 504 миллиона тенге запланированы на строительно-монтажные работы, более 350 миллионов уйдет на оборудование. Работы начнутся в апреле и продлятся 9 месяцев.

Технический надзор будет осуществлять ТОО «Қызмет-Инжиниринг» (город Караганда), авторский надзор - ТОО «ENVICON-A» (ЭНВИКОН-А) (город Алматы).

На ремонт второй части набережной, по информации акимата, также уйдет около 2 миллиардов тенге. Эта территория больше и составляет почти 9 гектаров.