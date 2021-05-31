Около 4 млрд тенге потратили на борьбу с коронавирусом за три месяца в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в первом квартале на борьбу с коронавирусом потратили 3,9 млрд тенге. Об этом сообщила директор филиала Фонда социального медицинского страхования Лариса Гордеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Большую часть суммы составили надбавки медицинским работникам, задействованным в противовирусных мероприятиях – 2,1 млрд тенге.

«Благодаря надбавкам заработная плата медиков в инфекционных стационарах достигла 1 миллиона тенге и выше. В январе по области 2 390 медицинских работников получили надбавки на сумму 846,9 млн тенге, в феврале - 2 190 медицинских работников получили надбавки на сумму 700,1 млн тенге. За март сумма выплат составляет 552,5 млн тенге для 1 865 медицинских работников», - проинформировала Л. Гордеева.

На медицинскую помощь и услуги по предотвращению распространения коронавируса в первом квартале выделили 1,3 млрд тенге. Госпитализировано и пролечено в карантинных и инфекционных стационарах более 3 390 человек. На услуги стационаров на дому потратили 2,1 млн тенге, пролечены 73 пациента на дому. На выезды мобильных бригад – всего их за первый квартал насчитывается свыше 16,8 тысячи – выделили 103,9 млн тенге. На ПЦР-тестирование в области потратили 399 млн тенге.

«ПЦР-исследования имеют чрезвычайно важное значение для предупреждения распространения инфекции. Если за весь прошлый год было проведено 94 215 ПЦР-тестов, то за первые три месяца нынешнего года уже профинансировано 50 773 исследования на обнаружение коронавируса», - отметила Л. Гордеева.

Она добавила, что фонд поддерживает развитие реабилитации, в том числе постковидной. Это позволяет предупредить на ранних стадиях развитие хронических заболеваний, лечение которых может потребовать значительных финансовых затрат из бюджета здравоохранения. Количество медицинских организаций, оказывающих реабилитационную помощь в области, за два года увеличилось с девяти до 25.



