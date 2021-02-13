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    08:41, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Около 4 млн тенге отдала мошеннику за «помощь» в получении жилья семейчанка

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Жительница Семея отдала мошеннику 4 млн тенге на оформление арендного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что в конце января на оперативный канал «102» в УП г.Семей с заявлением обратилась 40-летняя женщина и попросила принять меры в отношении 31-летнего жителя города, который более года обещает помочь в приобретении жилья.

    «В ходе следствия установлено, что в середине августа 2019 года под предлогом оформления арендного жилья с последующим выкупом, завладел ее денежными средствами в размере 3 600 000 тенге. Был допрошен 31-летний мужчина, который дал признательные показания», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания УП г.Семея. По факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК.

    Департамент полиции ВКО рекомендует проявлять бдительность, не поддаваться уловкам мошенников. Отказаться от участия в сомнительных финансовых вложений и проверять правоустанавливающие документы и прозрачность финансовых операций.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Жилье
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