Около 4 млн казахстанцев проинструктированы о правилах пожарной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно особого контроля вопросов пожарной безопасности в жилье и усиления системной работы по пожарной профилактике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Органами гражданской защиты ежегодно реализуется комплекс профилактических мероприятий, направленный на снижение пожаров, взрывов газовых баллонов, гибели и травматизма населения в жилом секторе. В связи с введением карантинных ограничений адресная профилактическая работа в отопительный период 2020-2021 года в основном проводится в уведомительном порядке путем проведения бесконтактных мероприятий и через средства массовой информации», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Всего, по его словам, в текущий отопительный период обходам подвержено более 2 млн домов, в ходе которых проинструктировано 4 млн граждан.

«В ходе обходов в более чем 476 тысяч частных жилых домах выявлено свыше 661 тысяча нарушений требований пожарной безопасности, из них на месте устранено более 246 тысяч нарушений (установка предтопочных листов, сушка одежды над отопительными приборами и др.). Данная работа уполномоченными госорганами проводится на системной основе. В целом вопросы обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе находятся на постоянном контроле уполномоченных госорганов», - заверил глава Правительства.

Ранее сообщалось о том, что Министерство по ЧС разработало поправки в части обязательного оборудования вновь проектируемых многоквартирных жилых домов. В связи с участившимися случаями массовой гибели в квартирах Министерством по чрезвычайным ситуациям проведен анализ текущей ситуации и установленных требований к многоквартирным жилым домам.