Около 4 км тепломагистрали отремонтировали в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау продолжается капитальный ремонт тепломагистралей № 3 и 2. На сегодняшний день на двух участках проложено 3650 и 190 м труб соответственно. Работы намерены завершить к началу отопительного периода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Изношенность труб в Темиртау около 80%, поэтому в этом году приступили к капитальному ремонту сразу двух тепловых сетей. О ходе работ в прямом эфире в Instagram сообщил аким города Ораз Таурбеков.

«Сети тепломагистрали № 3 построены в 80-х годах. Около 35 % населения и инфраструктуры города обеспечивается теплоснабжением за счет нее. Только за прошедший отопительный сезон на этой магистрали возникло 16 порывов, после весенней опрессовки обнаружено еще 17. Поэтому было принято решение о реконструкции наиболее аварийного участка. Сам проект двухгодичный. Мы должны заменить две ветки – 6 км. На сегодня проложено 3650 м», – проинформировал Ораз Таурбеков.

Трубы поставляют три завода – из Челябинска, Алматы и Нур-Султана. Задержка в графике работ связана с проблемами с поставкой материала.

Общая протяженность тепломагистрали № 2 составляет 24,8 км. Из них проектом предусмотрен ремонт аварийного участка от заводоуправления до улицы Ушинского протяженностью 4,4 км. Магистраль обеспечивает теплом восточную часть и центральные районы Темиртау.

«На сегодняшний день проведен демонтаж 1,4 км подающего трубопровода. Уже поставлено 216 м труб, из них сварено 190 м. Материал закуплен полностью. К работе приступили. Проблем с логистикой нет», – сказал Ораз Таурбеков.

Контроль качества осуществляют технадзор и общественники. После реализации проектов ожидаются снижение аварийности на сетях и улучшение качества теплоснабжения в городе.