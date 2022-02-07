Около 4,5 тысяч павлодарцев заболели ковидом за неделю
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Эпидемситуация в Павлодарской области по-прежнему остаётся напряженной, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«За прошедшие сутки зарегистрировано 345 случаев КВИ, в том числе в городах Павлодар (167), Экибастуз (41) и Аксу (80 случаев)», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.
За семь дней с 31 января по 6 февраля в области зарегистрировано 4426 заболевших, а за предыдущие, с 24 по 30 января, – 6 656 случаев COVID-19.
«Всего по состоянию на 7 февраля в области зарегистрировано 75 429 заболевших КВИ, в том числе, 63 250 - с симптомами и 12 179 - без симптомов. Вирусологические лаборатории Павлодарской области работают на полную мощность: за прошлые сутки проведено 1 366 исследований, всего – 959 412 ПЦР тестов», - привели цифры в ДСЭК.
Эпидемиологическая ситуация в Павлодарской области по-прежнему остаётся напряженной, однако отмечается заметное снижение заболеваемости по коронавирусной инфекции.
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