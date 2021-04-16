Около 4,5 тысяч пациентов получают лечение от КВИ в стационарах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в столице выявили свыше 600 случаев заражения коронавирусом. В городе наблюдается стабильно высокий уровень заболеваемости. Об этом на заседании Комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Нур-Султане сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«На сегодняшний день в городе стабильно высокий уровень заболеваемости. За сутки проведено 7 386 исследований из них было положительных 678, из которых 77 – повторные результаты анализов. 601 – первично выявленные. Из 422 случаев с симптомами, профилактическими мерами выявлено 11, среди контактных 132, по самообращениям 279. Это подтверждает нарушение ограничительных и карантинных мер, несоблюдение профилактических мер, как самими физлицами, так и юрлицами. В домашних условиях люди не соблюдают те меры, которые мы прописываем», - отметила Сархат Бейсенова.

По ее информации, отмечается рост заболеваемости КВИ и среди людей старше 60 лет на 2-3%.

Загруженность системы здравоохранения отмечает и глава горздрава Тимур Муратов.

«В данный момент на амбулаторном этапе наблюдается 4 373 пациента. В городе 250 бригад ежедневно курсируют и разносят лекарства, забирают ПЦР. 1 112 человек находятся в среднем и среднетяжелом состоянии в стационарах. Количество находящихся в реанимации сейчас составляет больше 100 человек из них 32 человека на ИВЛ», - сообщил руководитель столичного Управления общественного здравоохранения.

По его словам, сейчас население не замечает такой нагрузки, потому что система здравоохранения достаточно подготовлена, в аптеках и стационарах, рознице имеется достаточный запас лекарственных средств.

При этом врачи призывают горожан воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать саннормы и карантинные требования. Самым действенным методом борьбы с опасной инфекцией они называют вакцинацию, которая поможет скорее вернуться к привычному образу и ритму жизни.