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Около 4,4 млрд тенге выделено на финансирование отечественных кинопроектов
23 Мая 2022 12:45

Около 4,4 млрд тенге выделено на финансирование отечественных кинопроектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сумма государственного финансирования отечественных кинопроектов на этот год составила около 4,4 млрд тенге. Об этом заявили в Государственном центре поддержки национального кино, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прием заявок для участия в питчинге начался 18 марта и завершился 15 апреля. Сумма государственного финансирования на этот год составила около 4,4 млрд тенге.

В Центре поддержки национального кино не смогли назвать точную дату итогов питчинга. Сначала Экспертный совет при НАО «Государственный центр поддержки национального кино» рассматривает кинопроекты, претендующие на государственное финансирование. Затем отобранные по результатам конкурса проекты направляются в Межведомственную комиссию, которая согласовывает финальный список фильмов, претендующих на государственную поддержку. После этого выходит приказ министра культуры и спорта РК, в котором содержится список кинопроектов, включенных в тематический план производства национальных фильмов.

Для поддержки национальной кинематографии государством (через НАО «ГЦПНК») за последние три года было выделено более 11 млрд тенге. В результате профинансировано 48 фильмов, из которых 20 художественных, 12 документальных, 3 анимационных и 13 дебютных.


Автор:
Корреспондент

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