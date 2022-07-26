26 Июля 2022 12:51

Около 390 тыс. заявлений поступило для приема детей в первый класс в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 390 тыс. заявлений для приема детей в первый класс поступило на сегодняшний день. Из них 70% детей выбрали обучение на государственном языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения РК.

Напомним, что прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля, а завершается 1 августа 2022 года. Школам предоставлено время для того, чтобы качественно подготовиться к формированию класс-комплектов и организации учебного процесса.

«До окончания приёма документов осталось несколько дней. Отметим, что с 1 апреля на протяжении 4 месяцев мы информировали и в СМИ, и в соцсетях о необходимости подачи документов до 1 августа. Тем, кто еще не подал заявки, нужно сделать это до 1 августа. Сейчас многие образовательные государственные услуги доступны в электронном формате, поэтому отправить заявку можно через веб-портал egov.kz. Также по желанию родителей документы можно подать и в традиционном бумажном формате», – рассказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.

Отметим, что высокий процент охвата детей в классах с казахским языком обучения наблюдается в Кызылординской (89,7%), Западно-Казахстанской (85,4%), Мангистауской (87,6%) и Жамбылской областях.

Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут около 405-410 тыс. казахстанских детей.