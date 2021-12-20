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Около 385 млн тенге карагандинский Фонд медстрахования направил на скрининги по выявлению рака молочной железы

20 Декабря 2021 06:13
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Около 385 млн тенге карагандинский Фонд медстрахования направил на скрининги по выявлению рака молочной железы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала 2021 года в Карагандинской области на скрининги по раннему выявлению рака молочной железы из Фонда медстрахования направлено 384,9 млн тенге. Из 16 тысяч женщин, обследовавшихся в маммологическом центре, онкология подтвердилась у 164, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас есть маммографический аппарат с функцией томосинтеза. На нём мы проводим прицельную и контрастную маммографию, дуктографию. Также у него есть функция «стереотаксическая биопсия», с помощью которой исследуются очень маленькие новообразования. Ну и томосинтез, в ходе которого аппарат делает послойные срезы в миллиметр. За одно исследование – 60 срезов. Это исследование даёт более точную картину новообразования», - рассказал главный врач маммологического центра «Олимп» Бекбулат Токжуманов.

С начала года в маммологическом центре провели 16 тысяч исследований. В результате углубленной диагностики рак молочной железы подтвердился у 164 жительниц области, которые проходили скрининг. У большинства заболевание на 1–2-й стадии, у четырёх женщин были выявлены новообразования размером в 3–4 мм, то есть нулевой стадии.

«Если в ходе обследования патология подтверждается, мы проводим биопсию. Гистологические исследования уже делаются в онкоцентре. Все обследования пациентки проходят бесплатно в рамках ОСМС», - отметил Бекбулат Токжуманов.

Регулярный скрининг раз в 2 года должны проходить все женщины в возрасте от 40 до 70 лет. Однако врачи рекомендуют проходить маммографию раз в год, особенно если у пациентки наследственная предрасположенность к раку молочной железы или были травмы.

Также нельзя забывать о самообследовании. Обнаружение уплотнений - это тоже сигнал.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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