Около 380 тонн продовольствия отправили жамбылцы пострадавшим от паводков

Гуманитарную помощь пострадавшим от паводков регионам Казахстана продолжают собирать в Жамбылской области — в Таразе и районах открыты пункты сбора, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным областного фронт-офиса волонтеров, практически ежедневно из Жамбылской области уходят фуры с различной гуманитарной помощью — продукты питания, одежда, предметы гигиены, надувные лодки. Информация для жамбылцев о том, куда можно принести гуманитарную помощь, распространяется в СМИ и в социальных сетях. Сбором, сортировкой и отправкой гуманитарной помощи занимаются около двухсот волонтеров, разработан четкий алгоритм взаимодействия волонтеров с ДЧС.

С начала кампании по сбору гуманитарной помощи жителям северных и западных регионов Казахстана, пострадавших от паводков, из Жамбылской области было отправлено более 50-ти большегрузов, десятки «Газелей», груженных продовольствием и всем необходимым.

Как сообщили в пресс-службе областного акимата, усилиями жителей Жамбылской области — предпринимателей, депутатов, волонтеров направлено около 380 тонн продовольствия и около 80 тонн хозтоваров и предметов первой необходимости. В том числе, центром «Жомарт Жан», созданным при областной Ассамблее народа Казахастана, оказана гуманитарная помощь пострадавшим от паводков регионам на сумму 57 млн тенге, направлено 106 единиц спецтехники.

Как сообщалось, территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности. На опасных участках круглосуточно ведется наблюдение, подготовлены мобильные группы и технические средства.