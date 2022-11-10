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Около 380 млрд тенге инвестиций ожидают по итогам года в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
10 Ноября 2022, 13:24
Около 380 млрд тенге инвестиций ожидают по итогам года в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области к концу года ожидают приток инвестиций в основной капитал на уровне 380 млрд тенге. Прошлый год завершили с цифрой в 333,1 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На онлайн-туре по промышленным инвестиционным проектам заместитель акима области Даурен Жандарбек сообщил, что основную долю отрасли занимает обрабатывающая промышленность. С 2018 года она выросла с 70% до 80%. Объем производства - со 171,2 до 306 млрд тенге в прошлом году. За девять месяцев нынешнего произвели продукции на 282,5 млрд тенге. По итогам года ожидают объем обрабатывающей промышленности в 390 млрд тенге.

«Положительный рост говорит о том, что все предприятия, которые мы запускали в течение последних трех лет, дают свои результаты. Соответственно, растет заработная плата. С 2018 года – в два раза. Рост производительности труда в 2,3 раза, по сравнению с ростом объемов производства в 1,8 раза, говорит о том, что вводимые новые предприятия более эффективны», - сказал Д. Жандарбек.

Он проинформировал о поддержке промсектора государством. На поддержку предпринимателей региона в рамках национального проекта по развитию предпринимательства и «Экономика простых вещей» в этом году выделили около 7,5 млрд тенге, что в три раза превышает сумму 2018 года.

«В области сформирован и реализовывается пул из 35 инвестиционных проектов на сумму 432 млрд тенге с созданием более шести тысяч рабочих мест до 2025 года в секторах обрабатывающей промышленности», - добавил Д. Жандарбек.

Фото: abakan-news.ru


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