Около 38 тысяч литров незаконного оборота нефтепродуктов выявили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаментом государственных доходов по городу Астане выявлены факты незаконного оборота бензина и дизельного топлива без оформления сопроводительных накладных на товары на сумму 5 миллионов тенге - 38 тысяч литров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДГД.

В отношении налогоплательщиков составлены административные материалы по статье 283-1 КоАП РК и переданы в суд для принятия процессуального решения.

С 1 апреля 2023 года выписка сопроводительных накладных на товары по отдельным видам нефтепродуктов производится в обязательном порядке.