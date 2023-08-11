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    15:40, 11 Август 2023 | GMT +6

    Около 38 тысяч литров незаконного оборота нефтепродуктов выявили в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаментом государственных доходов по городу Астане выявлены факты незаконного оборота бензина и дизельного топлива без оформления сопроводительных накладных на товары на сумму 5 миллионов тенге - 38 тысяч литров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДГД.

    В отношении налогоплательщиков составлены административные материалы по статье 283-1 КоАП РК и переданы в суд для принятия процессуального решения.

    С 1 апреля 2023 года выписка сопроводительных накладных на товары по отдельным видам нефтепродуктов производится в обязательном порядке.


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