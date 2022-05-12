12 Мая 2022 14:54

Около 38 млн тонн угля добыли в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К предстоящему отопительному сезону в Казахстане необходимо подготовить более 47 тыс. многоэтажных жилых домов. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, по итогам 2021 года добыто 111,7 млн тонн угля, что составило 102% по сравнению с показателем 2020 года.

«Вопросы, связанные с дефицитом угля, решались министерством оперативно. За январь-апрель добыто около 38 млн тонн угля, что составляет 105% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», - сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на заседании Правительства.

За четыре месяца отгрузка угля на внутренний рынок страны составила: энергопроизводящим предприятиям - 22,1 млн тонн, промышленным предприятиям - 2,4 млн тонн, на коммунально-бытовые нужды и населению - 2,9 млн тонн.

«К предстоящему отопительному сезону (2022-2023 годы) необходимо подготовить более 47 тыс. многоэтажных жилых домов, порядка 11 тыс. объектов образования и около 5 тыс. объектов здравоохранения, а также 4 тыс. км сетей теплоснабжения, 10 тыс. автономных котельных установок и 13 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения», - проинформировал М. Карабаев.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил проверить все тепловые и энергетические объекты до начала отопительного сезона, также взять на особый контроль цены на уголь.