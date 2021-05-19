Около 38% казахстанских детей и подростков уже охвачены спортивными секциями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день местными исполнительными органами на реализацию подушевого финансирования по линии спорта предусмотрено 5 млрд 41 млн тенге с охватом 40 539 детей и юношей. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В реализации государственного заказа участвуют все регионы, которые осуществляют подушевое финансирование секций и кружков. Касательно финансирования хотелось бы отметить, что Республиканской бюджетной комиссией одобрено выделение средств из местного бюджета на финансирование государственного заказа. На сегодняшний день местными исполнительными органами на реализацию подушевого финансирования по линии спорта предусмотрено 5 млрд 41 млн тенге с охватом 40 539 детей и юношей. По линии культуры предусмотрено 2 млрд 518 млн тенге с охватом 24 521 детей», - рассказал вице-министр на онлайн-брифинге в СЦК.

В настоящее время спортивными секциями уже охвачено 37,5% детей и подростков, из них 370 тысяч детей занимаются в ДЮСШ, около 190 тысяч - в детско-подростковых и детско-юношеских клубах физической подготовки, 965 тысяч - в секциях при общеобразовательных учреждениях.

«Количество занимающихся детей творческими кружками в организациях образования и культуры, в частности от 4-18 лет, – 1 360 721», - добавил Ерлан Кожагапанов.