Около 37 тысяч человек прошли ревакцинацию в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается вакцинация населения против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, первый компонент вакцины получил 279 491 житель региона, полный курс вакцинации прошли 256 804 человека.

Продолжается вакцинация подростков в возрасте 12 лет и старше, беременных женщин - с 16 по 37 недели беременности, женщин в период лактации вакциной Pfizer. На утро 11 января, первым компонентом вакцинировали 6 891 человека, вторым – 4 129.

В ноябре прошлого года стартовала кампания по ревакцинации. Ее прошли 36 958 североказахстанцев.

В инфекционных стационарах находятся 187 человек, из них 132 в кислородозависимом состоянии. В реанимации – 25 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии по области выявили 35 072 инфицированных.