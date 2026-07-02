Около 350 тысяч жителей Японии хотя бы раз употребляли кокаин — исследование

Около 350 тысяч жителей Японии в возрасте от 15 до 64 лет хотя бы раз употребляли кокаин. Это самый высокий показатель с момента введения действующей методики исследования в 2007 году, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

Согласно исследованию Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, проведенному в 2025 году, 0,4% респондентов признались, что употребляли кокаин.

Публикация результатов совпала с рекордным числом уголовных дел, связанных с кокаином: в 2025 году полиция привлекла к ответственности 804 человека — на 218 больше, чем годом ранее.

Самым распространенным запрещенным наркотиком в стране остается марихуана. О ее употреблении сообщили 1,6% участников опроса, что составляет около 1,41 млн человек. По словам руководителя исследования Национального центра неврологии и психиатрии Такуи Симанэ, структура потребления запрещенных веществ меняется.

— Раньше основными наркотиками были стимуляторы, однако сейчас тенденция смещается в сторону марихуаны и кокаина, как это происходит в Европе и США. Это говорит о необходимости усиления мер по профилактике рецидивов, — отметил он.

Исследовательская группа направила анкеты 5 тысячам человек, случайно выбранным из базового реестра населения, в период с октября по декабрь 2025 года. Было получено 3 156 действительных ответов. Авторы исследования отмечают, что реальные масштабы употребления наркотиков могут быть выше, поскольку информация основана на самоотчетах участников.

Согласно результатам опроса, 0,5% мужчин и 0,3% женщин хотя бы раз в жизни употребляли кокаин. Это соответствует примерно 210 тысячам мужчин и 140 тысячам женщин.

По возрастным группам наиболее высокий показатель зафиксирован среди людей в возрасте 40 лет — 0,7%, или около 130 тысяч человек.

Вместе с тем, чаще всего с предложениями приобрести наркотики сталкивались молодые люди в возрасте около 20 лет. Об этом сообщили 1,2% участников опроса, что соответствует примерно 140 тыс. человек. Мужчинам чаще предлагали марихуану и стимуляторы, тогда как женщинам — кокаин. По данным полиции, многие приобретают наркотики через социальные сети.

Исследования распространенности употребления наркотиков в Японии проводятся раз в два года с 1995 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают возможность привлекать к ответственности популярных медийных личностей за употребление наркотиков за границей.