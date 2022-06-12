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Около 350 казахстанских компаний осуществляют перевозки в дальнее зарубежье
12 Июня 2022 14:02

Около 350 казахстанских компаний осуществляют перевозки в дальнее зарубежье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев рассказал о разрешительном механизме перевозок в дальнее зарубежье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день отечественные перевозчики осуществляют перевозки грузов в рамках межправительственных соглашений об автомобильном транспорте, заключенных с 42 странами мира. Из указанных соглашений 34 предусматривают полностью разрешительную систему для перевозок грузов, шесть предусматривают разрешительную систему только для перевозок в/из третьих стран и два предусматривают полностью безразрешительную систему проезда», - написал Еркебулан Дауылбаев в своем ответе на депутатский запрос.

В этой связи, ежегодно с учетом интересов отечественного рынка международных автомобильных перевозок, производится паритетный обмен бланками разрешений с иностранными уполномоченными органами (около 140 тыс. ед.), которые распределяются в автоматизированной системе и по заявке выдаются отечественным перевозчикам, имеющим допуск к указанному виду перевозок.

«На перевозках в дальнее зарубежье задействовано около 350 отечественных компаний с парком автотранспортных средств 7615 единиц. В то же время, по имеющейся информации, на территории Казахстана осуществляет деятельность 41 совместное предприятие с участием субъектов 13 стран (Латвия, Литва, Германия, Россия, Грузия, Беларусь, Турция, Нидерланды, Италия, Афганистан, Пакистан, Иран и ОАЭ) и общим парком автотранспортных средств около 2 тыс. единиц, также занятых на международных перевозках», - заключил вице-министр.


Автор:
Корреспондент
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