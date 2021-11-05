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Около 350 казахстанских экспортеров выйдут на электронные торговые платформы

5 Ноября 2021 15:20
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Около 350 казахстанских экспортеров выйдут на электронные торговые платформы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках направления «Продвижение несырьевого экспорта» планируется вывод на электронные торговые платформы (Alibaba, Amazon, OZON) около 350 экспортеров. Об этом рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках направления «Продвижение несырьевого экспорта» продолжится развитие программы экспортной акселерации, направленной на взращивание новых и повышение компетенций действующих экспортеров. Будет обеспечен выход на внешние рынки 1000 активных экспортеров. Также планируется вывод на электронные торговые платформы (Alibaba, Amazon, OZON) около 350 экспортеров», - отметил министр национальной экономики.

Для обеспечения соответствия государственных эталонов международным требованиям будут модернизированы 30% (более 250) испытательных лабораторных баз.

«Продвижение экспортеров на внешние рынки будет поддержано за счет следующих мер. Это предэкспортное и экспортное финансирование, страхование, финансирование на пополнение оборотных средств, а также возмещение затрат экспортеров (аренда торговых полок и торговых площадей, прохождение зарубежной сертификации, аккредитации, инспекции, реклама товаров за рубежом, участие в зарубежных выставках, форумах, ярмарках, конкурсах). В результате несырьевой экспорт увеличится в 2 раза до 41 млрд долл. США», - добавил Асет Иргалиев.

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Автор:

Арайлым Мұрат

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