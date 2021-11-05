Около 350 казахстанских экспортеров выйдут на электронные торговые платформы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках направления «Продвижение несырьевого экспорта» планируется вывод на электронные торговые платформы (Alibaba, Amazon, OZON) около 350 экспортеров. Об этом рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках направления «Продвижение несырьевого экспорта» продолжится развитие программы экспортной акселерации, направленной на взращивание новых и повышение компетенций действующих экспортеров. Будет обеспечен выход на внешние рынки 1000 активных экспортеров. Также планируется вывод на электронные торговые платформы (Alibaba, Amazon, OZON) около 350 экспортеров», - отметил министр национальной экономики.
Для обеспечения соответствия государственных эталонов международным требованиям будут модернизированы 30% (более 250) испытательных лабораторных баз.
«Продвижение экспортеров на внешние рынки будет поддержано за счет следующих мер. Это предэкспортное и экспортное финансирование, страхование, финансирование на пополнение оборотных средств, а также возмещение затрат экспортеров (аренда торговых полок и торговых площадей, прохождение зарубежной сертификации, аккредитации, инспекции, реклама товаров за рубежом, участие в зарубежных выставках, форумах, ярмарках, конкурсах). В результате несырьевой экспорт увеличится в 2 раза до 41 млрд долл. США», - добавил Асет Иргалиев.
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