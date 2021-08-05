Около 35 тысяч человек заразились коронавирусом в ВКО с начала пандемии

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области с начала пандемии около 35 тысяч человек заразились коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель областного Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Канат Турдиев на брифинге в Информационном центре ВКО, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе очень нестабильная.

«С начала пандемии в регионе зарегистрировано 34 739 больных. Из них у 25 754 человек были признаки болезни, 8 975 перенесли заболевание бессимптомно. За последние сутки вирус выявлен у 288 человек», – сказал К.Турдиев.

Заболеваемость в основном выявляется в Усть-Каменогорске и Семее. В Семее с начала пандемии зарегистрировано 10 525 случаев КВИ, за последние сутки выявлено 140 зараженных. В Усть-Каменогорске за один день выявлено 111 случаев, а всего за время пандемии заразилось 10 744 жителя.

«Основная причина распространения болезни в том, что население не соблюдает карантинные меры. Поэтому призываю всю общественность проявить ответственность за свое здоровье и здоровье близких. Мы сможем противостоять коронавирусной инфекции только с помощью вакцинации и строгого соблюдения ограничительных мер», – сказал К. Турдиев.