1 Июля 2022 13:35

Около 35 тыс. сложных операций сделали в Национальном центре нейрохирургии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Профессор Национального центра нейрохирургии Серик Акшулаков сообщил, что центр не отстает от клиник Европы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сфера медицины не стоит на месте. Современная технология сегодня может не быть передовой уже через год, поэтому мы высказываем свои предложения Правительству. Благодаря этому технологии нашего центра не отстают от клиник Европы. Сейчас выходят новые аппараты для лечения функциональных болезней, болезни Паркинсона. О нем я говорил в Правительстве. Могу сказать, что нашел поддержку. Со стороны Правительства есть полное понимание ситуации», - сказал Серик Акшулаков в кулуарах Международного форума нейрохирургии в Нур-Султане.

По его словам, возглавляемое им учреждение за 14 лет произвело около 35 тыс. сложных операций. Больные, которые ранее лечились только за рубежом, смогли победить болезнь в Казахстане.

«За 14 лет с момента начала моей работы в центре мы провели около 35 тыс. операций, из которых 95% сделаны бесплатно для населения через квоту. Сейчас к нам приезжают пациенты из-за рубежа. Есть и прооперированные с помощью медицинской страховки пациенты. Наиболее дорогими являются операции на сосудах головного мозга. Их стоимость также оплачивается государством», - заключил нейрохирург.