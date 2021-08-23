Около 35 нарушений карантина выявили за двое суток в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мониторинговые группы Алматы выявили около 35 нарушений карантинных ограничений за двое суток. Проверяющие зафиксировали ряд ресторанов и караоке, работавших после 22.00 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежедневно 40 мониторинговых групп проводят проверки по ресторанам, барам, караоке, компьютерным клубам и магазинам. Проверяющие следят за тем, чтобы заведения соблюдали установленный график работы. Сотрудники, обслуживающие посетителей, должны пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать масочный режим.

Как показывают проверки, ежедневно фиксируется до 15 нарушений. К примеру, 19 августа около 22.14 зафиксировано нарушение в банкетном зале «Премьер Холл» по улице Умурзакова в Алмалинском районе. Из заведения вывели около 40 посетителей, а в отношении владельца заведения собран административный материал для передачи в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля.

Ряд нарушений выявлен 21 августа. Проверяющие Медеуского района сообщили, что около 01.34 выявлено работающее караоке «Баритон» на улице Достык. В заведении находились 40 человек.

В списке нарушителей оказалось также кафе «Форсаж» в Бостандыкском районе. 18 августа около 22.24 заведение работало и принимало посетителей, несмотря на карантинные ограничения.

Напомним, в августе в Алматы отмечен рост заболеваемости коронавирусом. В сутки заболеваемость достигает 1500-1600 новых случаев заражения. В связи с этим в мегаполисе до 1 сентября продлен режим карантина согласно «темно-красной» зоне эпидемиологической ситуации. Департаментом санэпидконтроля введен запрет на ночную работу заведений общественного питания.

Всего с 20 марта по настоящее время выявлено около 2000 нарушений карантинных ограничений. В полицейские отделы доставлено свыше 3300 человек.

Эпидемиологи подчеркивают, что посещение мест массового скопления приводит к росту заражений коронавирусной инфекцией. Горожане подвергают риску себя и окружающих. В связи с этим проверочные мероприятия в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции будут продолжены.