Около 35 млн тенге направят на реализацию «Жасыл ел» в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 15 июня в Костанае стартует реализация программы «Жасыл ел», в которой могут принять участие молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. На реализацию программы, в том числе выплату заработных плат, планируется направить свыше 34 млн тенге. О том, как будет реализована программа в областном центре, рассказали в отделе внутренней политики города Костаная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всем желающим принять участие в программе в возрасте от 16 до 35 лет необходимо обратиться в ведомство.

«Ожидается формирование молодежных трудовых отрядов с охватом не менее 350 молодых людей путем содействия в трудоустройстве на временную, сезонную работу по очистке, благоустройству, озеленению территории города Костаная. Оплата труда будет производиться полностью из средств проекта. Для работников от 16 до 18 лет она составит не менее 70 тысяч тенге, для работников от 18 до 35 лет - не менее 75 тысяч тенге»,- проинформировали в отделе внутренней политики.

В ведомстве напомнили, что обычно ранее деятельность молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» реализовывалась через подрядные организации - отдел ЖКХ, ПТ и АД города Костаная. Однако в марте 2023 года в областном акимате было принято решение выделить бюджетные средства на организацию деятельности МТО «Жасыл ел» через государственный социальный заказ.

«В результате было принято решение выделить бюджетные средства по проекту государственного социального заказа «Услуги по обеспечению деятельности молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» в городе Костанае» в отдел внутренней политики Костаная.

В рамках исполнения поручения акимата области была разработана техническая спецификация проекта, составлена бюджетная заявка на выделение бюджетных средств в сумме 34 млн 922 тыс. тенге», - пояснили в горотделе внутренней политики.

Реализация проекта стартует 15 июня и продлится до 15 сентября. Планируется,

что работники молодежных трудовых отрядов будут проводить работы по очистке, благоустройству, озеленению территории Костаная.

«Работники МТО будут обеспечены экипировкой (светоотражающие жилетки, кепки, перчатки) и инвентарем. Помимо этого, для них будут проведены открытие сезона, семинары по технике безопасности, дебатные игры, торжественное закрытие сезона», - подытожили в отделе акимата.