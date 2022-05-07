7 Мая 2022 12:10

Около 34 тыс. беременных женщин полностью привились против КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 7 мая первым компонентом вакцины «Pfizer» привито 1 090 582 человек, вторым - 947 582 человек. Из них: первой дозой провакцинировано 832 444 подростка,

38 628 беременных женщин, 137 501 кормящих женщин. Второй дозой - 765 119 подростков, 33 868 беременных женщин, 123 159 кормящих женщин.

Как сообщалось ранее, коронавирусом за сутки заболели 11 казахстанцев и 107 человек выздоровели. Десять казахстанцев с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.







