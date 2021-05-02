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    20:06, 01 Май 2021 | GMT +6

    Около 33 тысяч деревьев планируют высадить в этом году в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В День единства народа Казахстана в двух районах Караганды прошла акция по посадке деревьев. За два выходных дня в городе должны высадить около трёх тысяч саженцев. Всего за год зелёный фонд планируется пополнить 33 тысячами насаждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акция по массовой посадке деревьев прошла в районе имени Казыбек би и Октябрьском. Сегодня на Юго-Востоке высадили более 800 саженцев пирамидальных тополей, а в Майкудуке, Пришахтинске и Сортировке – порядка 900. Они без пуха и хорошо приживаются. Также одна из компаний по собственному желанию посадила сосны. В этом году мы планируем озеленить город, высадив 33 тысячи деревьев. Это и компенсационная посадка, и за счёт бюджета, и инициатива карагандинцев. Полив всех посаженных деревьев мы возьмём на себя. Подрядчик будет этим заниматься, пока они не приживутся», – отметил аким города Ермаганбет Булекпаев.

    В акции по озеленению приняли участие руководители области и города, члены региональной АНК, волонтёры и жители.

    «Мы считаем, что посадка деревьев – одна из самых полезных и необходимых акций. И хотим, чтобы в экологических мероприятиях принимала активное участие молодёжь. А мы, со своей стороны, будем также помогать и с поливом деревьев», – пообещал председатель Карагандинского областного отделения молодёжного крыла «Жас Отан» Ержан Хамитов.



    Теги:
    Регионы Казахстана Экология Карагандинская область Молодежь Благоустройство
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