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    12:44, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Около 329,9 тыс. тонн угля отгружено в регионы с начала сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 10 дней сентября в регионы отгружено около 329,9 тыс. тонн угля. Основной упор делается на северные регионы, так как там отопительный сезон начинается раньше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    В тупиках и торговых складах остаток угля составляет 351,094 тыс. тонн, также ожидается поступление вагонов в ближайшее время.

    Министерством на постоянной основе проводятся ежедневные совещания с местными исполнительными органами, КТЖ и угольными разрезами для обеспечения углем и недопущения ажиотажа в регионах.

    План на сентябрь за десять дней выполнен на 30 процентов. При таком темпе к концу сентября план будет выполнен в полном объеме.

    Также дополнительно пополняется вагонный парк доставки социального угля в регионы.


    Теги:
    МИИР РК Экономика Энергетика
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