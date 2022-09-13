Около 329,9 тыс. тонн угля отгружено в регионы с начала сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 10 дней сентября в регионы отгружено около 329,9 тыс. тонн угля. Основной упор делается на северные регионы, так как там отопительный сезон начинается раньше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В тупиках и торговых складах остаток угля составляет 351,094 тыс. тонн, также ожидается поступление вагонов в ближайшее время.

Министерством на постоянной основе проводятся ежедневные совещания с местными исполнительными органами, КТЖ и угольными разрезами для обеспечения углем и недопущения ажиотажа в регионах.

План на сентябрь за десять дней выполнен на 30 процентов. При таком темпе к концу сентября план будет выполнен в полном объеме.

Также дополнительно пополняется вагонный парк доставки социального угля в регионы.