Около 3200 золотых слитков приобрели казахстанцы в июне

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 3188 мерных слитков общим весом 124,2 кг приобрели казахстанцы у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов в июне 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 57 968 золотых слитков общим весом 2,1 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г.

Его доля от общего объема продаж составляет 30% – 17 435 штук. Далее следуют 100-граммовые –

12 801 штука (22%) и 20-граммовые – 11 624 штуки (20%), 5-граммовые – 9 336 штук (16%), 50-граммовые – 6 772 штуки (12%).

В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.