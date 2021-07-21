РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:58, 21 Июль 2021 | GMT +6

    Около 3200 золотых слитков приобрели казахстанцы в июне

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 3188 мерных слитков общим весом 124,2 кг приобрели казахстанцы у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов в июне 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 57 968 золотых слитков общим весом 2,1 т.

    Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г.

    Его доля от общего объема продаж составляет 30% – 17 435 штук. Далее следуют 100-граммовые –

    12 801 штука (22%) и 20-граммовые – 11 624 штуки (20%), 5-граммовые – 9 336 штук (16%), 50-граммовые – 6 772 штуки (12%).

    В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!