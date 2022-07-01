Около 320 тыс. заявлений поступило для приема детей в первый класс в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 320 тыс. заявлений для приема детей в первый класс поступило за три месяца. Из них порядка 70 % детей выбрали обучение на государственном языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Министерства просвещения Республики Казахстан.

Прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля. При этом срок приема документов завершится 1 августа 2022 года. Для удобства граждан Министерством просвещения услуга автоматизирована, и прием документов проводится через веб-портал egov.kz. Также по желанию родителей документы можно подать и в традиционном бумажном формате.

«Настоятельно рекомендуем родителям поторопиться с подачей документов, поскольку прием завершается 1 августа. С 1 августа школы приступят к качественному планированию и организации учебного процесса, распределению учебников, формированию классов и к другим организационным работам. Уже прошло три месяца, и за это время поступило около 320 тыс. заявлений. Из них 82 % поступило в электронном формате. Процент желающих учиться на государственном языке на сегодня составляет около 70 %. Самые высокие показатели по набору в классы с казахским языком обучения в Кызылординской (92,4 %), Туркестанской (89 %), Мангистауской (87,1 %) областях», – сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.

Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 400 тыс. казахстанских детей.