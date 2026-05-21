Около 300 млрд тенге выделят на инфраструктуру города Алатау

В Правительстве Казахстана оценили потребность в строительстве инфраструктуры города Алатау примерно в 300 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил аким Алатау Аркен Утенов, средства потребуются для реализации дорожной карты по развитию инфраструктуры нового города.

— В настоящее время наша дорожная карта составляет около 300 миллиардов тенге. Это то, что государство будет строить — инфраструктуру. Источники будут определяться по ходу дела и по мере развития. Это примерный расчет потребностей инфраструктуры на ближайший период, — сказал Утенов на пресс-конференции в Правительстве.

При этом бюджет Алатау на 2026 год составит 12,9 млрд тенге, добавил вице-премьер Канат Бозумбаев.

— 7,8 миллиарда тенге за счет собственных средств, 3,5 миллиарда тенге за счет трансфертов из областного бюджета, 1,5 миллиарда тенге за счет свободных остатков на начало года. Это мизерный бюджет на текущем содержании, — отметил вице-премьер.

По словам Бозумбаева, после вступления в силу конституционного закона о специальном правовом режиме в городе будут действовать два отдельных бюджета.

Местный бюджет будет находиться в ведении акимата, утверждаться маслихатом и направляться на социальные и текущие расходы.

Отдельный «бюджет развития» под управлением нового госоргана Alatau City Authority займется строительством инфраструктуры и развитием города. Его будет утверждать совет по развитию Алатау под председательством премьер-министра.

— До достижения самодостаточности города будет установлен запрет на изъятие средств из его бюджета в другие бюджеты. Все налоги, собираемые в городе, будут оставаться в городе для его развития, — отметил Бозумбаев.

Напомним, в мае Президент подписал Конституционный закон о специальном правовом режиме города Алатау. Основной целью Конституционного закона является создание условий для ускоренного и устойчивого развития города.