Около 3000 нарушений карантина выявили в Карагандинской области с начала года

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в Карагандинской области функционируют 122 мониторинговые группы. Общее количество объектов в области составляет 13670. Для их проверки задействованы порядка 600 человек из числа государственных служащих, сотрудников полиции, общественников, волонтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января текущего года мониторинговыми группами проверено 176 168 объектов, выявлено 2771 нарушений, наложено 1673 штрафов. Приблизительная сумма штрафов составила свыше 132 миллионов тенге. При выявлении фактов нарушений санитарных требований физ. лицами и юридическими лицами, мониторинговые группы направляют информацию в координационный центр, который выписывает экстренное извещение для сотрудников СЭС», - сообщил руководитель ЦОР Рустам Кожабеков.

А физические лица привлекаются к административной ответственности по результатам рейдов мобильных групп, а также материалов, переданных органами внутренних дел.

В соответствии с алгоритмом действий должностных лиц, по применению мер административного характера при выявлении нарушений требований по соблюдению ограничительных мероприятий, с 19 октября мониторинговыми группами были начаты рейдовые мероприятия по вакцинации сотрудников предприятий и организаций. В первую очередь были охвачены объекты жизнеобеспечения и образования (колледжи).

«В период с 19 октября по 22 октября Мониторинговыми группами области проверено 57 объекта, с общим количеством работников 13 929 человек из них вакцинировано 12 752 человек (91,6 %)», - добавил Рустам Кожабеков.

Также по области действует служба «Сеним 109», куда поступают обращения от жителей области по нарушению карантинного режима. Данная информация проверяется мониторинговыми группами, и в случае подтверждения, направляется в органы санэпидконтроля для принятия мер.