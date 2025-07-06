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    15:18, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Около 3000 домбристов исполнили кюи на набережной в Кокшетау

    На новой набережной Кокшетау прошел общеобластной флешмоб, посвящённый Национальному дню домбры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Около 3000 домбристов исполнили кюи на набережной в Кокшетау
    Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

    Сыграть любимые кюи в этот праздничный день в Кокшетау прибыли домбристы со всей Акмолинской области. Масштабный общеобластной флешмоб, посвящённый Национальному дню домбры, собрал около 3000 профессиональных исполнителей, любителей и новичков.

    В мероприятии приняли участие оркестры, фольклорные ансамбли, исполнители традиционного пения и мастера кюя. Своё умение продемонстрировали также участники культурных учреждений и домбровых кружков по государственному частному заказу.

    — Цель нашего мероприятия — популяризация национального культурного наследия, воспитание уважения к священному казахскому инструменту -домбре — у подрастающего поколения, а также укрепление национальной идентичности, — отметила руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова. 

    Восьмилетний Адлан Бектурганов занимается в кружке домбры на базе Болашак сарайы города Кокшетау.

    — Мне очень нравится, как звучит домбра. Я — казах, и хочу уметь играть на своем национальном инструменте. Начал заниматься я недавно, но уже получается. У нас в семье я один играю на домбре. Единственный минус — пока нет своей домбры. Как только мне ее купят, буду играть дома родственникам, — поделился начинающий домбрист.

    Перед собравшимися были исполнены несколько кюев, в том числе и известный кюй Курмангазы «Адай».

    Около 3000 домбристов исполнили кюи на набережной в Кокшетау
    Фото: Оксана Матасова/ Kazinform
    домбра, Кокшетау
    Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

    Ранее сообщалось, что более 200 жамбылских учеников исполнили кюй «Ерке сылқым» в Жамбылской области.

    Теги:
    День домбры Регионы Казахстана Регионы Общество Национальные традиции Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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