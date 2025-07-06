Около 3000 домбристов исполнили кюи на набережной в Кокшетау

Сыграть любимые кюи в этот праздничный день в Кокшетау прибыли домбристы со всей Акмолинской области. Масштабный общеобластной флешмоб, посвящённый Национальному дню домбры, собрал около 3000 профессиональных исполнителей, любителей и новичков.

В мероприятии приняли участие оркестры, фольклорные ансамбли, исполнители традиционного пения и мастера кюя. Своё умение продемонстрировали также участники культурных учреждений и домбровых кружков по государственному частному заказу.

— Цель нашего мероприятия — популяризация национального культурного наследия, воспитание уважения к священному казахскому инструменту -домбре — у подрастающего поколения, а также укрепление национальной идентичности, — отметила руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.

Восьмилетний Адлан Бектурганов занимается в кружке домбры на базе Болашак сарайы города Кокшетау.

— Мне очень нравится, как звучит домбра. Я — казах, и хочу уметь играть на своем национальном инструменте. Начал заниматься я недавно, но уже получается. У нас в семье я один играю на домбре. Единственный минус — пока нет своей домбры. Как только мне ее купят, буду играть дома родственникам, — поделился начинающий домбрист.

Перед собравшимися были исполнены несколько кюев, в том числе и известный кюй Курмангазы «Адай».

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

Ранее сообщалось, что более 200 жамбылских учеников исполнили кюй «Ерке сылқым» в Жамбылской области.



