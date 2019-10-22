Около 300 врачей не хватает в медорганизациях Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам девяти месяцев 2019 года укомплектованность врачебными кадрами в медицинских организациях Нур-Султана составила 80,5%. При этом дефицит врачебных кадров составляет 277 человек. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными критериями готовности медицинских организаций к переходу на обязательное медицинское страхование являются укомплектованность кадрами и оснащенность медицинских организаций. По итогам девяти месяцев укомплектованность врачебными кадрами в медицинских организациях составила 80,5%. Дефицит врачебных кадров на текущую дату составляет 277 человек. В том числе врачей общей практики – 59 человек или 21%», - сказала Сауле Кисикова на заседании Общественного совета города Нур-Султана.

«Но при этом следует отметить, что поликлиники №№ 1, 3, 7, 9, городская больница № 1, многопрофильная детская больница № 3, перинатальный центр № 3 полностью на текущую дату укомплектованы врачами. Работа в этом направлении продолжается», - отметила она.

По информации управления общественного здравоохранения, на 1 октября оснащение медицинской техникой организаций города составило 88%. При этом износ оборудований – 47%. Вместе с тем, в акимате пообещали, что поставку медоборудований осуществят до конца года.