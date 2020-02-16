Около 300 военнослужащих встали на лыжи в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее в честь 31-годовщины вывода войск из Афганистана и в рамках популяризации зимних видов спорта среди воинских частей регионального гарнизона прошли соревнования на лыжах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Восток».

По данным ведомства, в соревнованиях на дистанцию 5 км приняли участие около 300 военнослужащих, или 15 команд представляющие воинские части. В качестве почетных гостей на лыжные соревнования были пригашены воины – интернационалисты.

Соревнование началось с выступления командующего войсками регионального командования «Восток» полковника Асана Жусупова, который выразил благодарность всем воинам-интернационалистам за их самоотверженность и храбрость во время исполнения воинского долга в Афганистане.

«Хотелось бы от имени всех военнослужащих регионального командования «Восток» и от себя лично сказать всем воинам-интернационалистам спасибо, за вашу храбрость и решительность. Ваша активное участие в воспитании у подрастающего поколения формируется высокие моральные ориентиры на основе выдающихся поступков конкретных людей, таких как вы, развивают мнение о Казахстане как стране героев», - отметил командующий войсками.





По итогам соревнований, первое место с небольшим отрывом завоевала команда воинской части 28738, на втором месте расположилась команда воинской части 36803 и третье место с одинаковыми временными показателями разделили между собой воинские части 63310 и 12794.

Фото: пресс-служба РК «Восток»