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Около 300 уникальных экспонатов передали музею жители Жезказгана

23 Июля 2018 21:09 137
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Около 300 уникальных экспонатов передали музею жители Жезказгана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жители Жезказгана передали около 300 экспонатов в историко-археологический музей города, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«В  рамках республиканского фестиваля  «Музей в новых горизонтах» сотрудники  Жезказганского историко-археологического музея провели с января по апрель 2018 года акцию «Оставь свое имя в истории». Ее цель - пополнение музейного фонда редкими и уникальными экспонатами»,- рассказала заместитель руководителя музея Загира Калменова.

К примеру, председатель управляющего комитета регионального хаба в сфере государственной службы Алихан Байменов передал в фонд музея ценный экспонат -  издание «Шахнаме» XIX века.

Кроме того, жители и гости Жезказгана теперь смогут увидеть в музее саптама етік, старинный ковер ручной работы, жернова, древнюю посуду из дерева, печатную машинку середины ХХ века, знак «50 лет освоения Космоса», врученный первой женщине-космонавту В. Терешковой. Фонды музея также пополнили письма репрессированных, написанные родным из мест заключений. 

 


Около 300 уникальных экспонатов передали музею жители Жезказгана
Около 300 уникальных экспонатов передали музею жители Жезказгана

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Ключевые слова: Культура, Карагандинская область,
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Автор:

Гульзат Сахова

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