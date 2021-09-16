Около 300 тысяч тенге штрафа заплатит госорган в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Уалихановский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии акимата района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного суда, в августе при проведении планового пожарно-технического обследования на предмет исполнения предписания об устранении выявленных ранее нарушений проверяющие обнаружили, что предписания не исполнены.

«Судом установлено, что, согласно акту о результатах проверки № 45 от 11 августа 2021 года, не выполнены пункты предписания № 6 и 9, а именно: приобрести необходимое имущество гражданской обороны: приборы радиационного, химического и дозиметрического контроля, средства индивидуальной защиты органов дыхания на штатный состав службы - и средства защиты органов дыхания на каждого члена формирования гражданской защиты службы», - говорится в материалах дела.

Суд посчитал, что госорган должен понести наказание в виде административного штрафа в размере 100 МРП без приостановления деятельности, поскольку идет уборочная кампания и остановка работы отдела может негативно сказаться на отрасли сельского хозяйства района.

Отделу предстоит выплатить 291 700 тенге штрафа в течение 30 суток со дня вступления постановления в законную силу.