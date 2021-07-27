Около 300 тысяч тенге штрафа за видеозаписи в соцсетях заплатит житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области понес наказание за размещение на своей странице в социальной сети видеозаписей, запрещенных на территории РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 42-летний житель Петропавловска является приверженцем религиозного течения деструктивного толка. Сотрудники управления по противодействию экстремизму выявили на его странице в Facebook видеозаписи религиозного содержания. Согласно заключению религиоведческой экспертизы они запрещены к хранению и распространению на территории Казахстана, так как направлены на пропаганду разжигания религиозной розни.

Специализированный административный суд Петропавловска признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 МРП, что превышает 290 тысяч тенге. 106 видеофайлов и 7 изображений были конфискованы, страница на Facebook удалена.