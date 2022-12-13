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Около 300 тысяч россиян находится в Казахстане – Минтруда

13 Декабря 2022, 16:17
Около 300 тысяч россиян находится в Казахстане – Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Исполняющий обязанности председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Ильяс Испанов сообщил статданные касательно миграции граждан РФ в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года около трех миллионов россиян приехали в РК, выехало примерно такое же количество. С объявления частичной мобилизации в нашу страну прибыло 837 тысяч, выехало 780 тысяч. На сегодняшний день в стране находится 298 тысяч россиян, из них 30 тысяч работают в соответствии с договорами, зарегистрированы в HR на бирже труда», - сказал Ильяс Испанов на брифинге в СЦК.

По его словам, они имеют регистрацию временного проживания.

«Есть около 20 тысяч студентов, которые обучаются в Казахстане, а также имеются люди, которые приезжают к нам и транзитом улетают. С 21 сентября 198 тысяч россиян использовали нашу страну как транзитную и выбыли в страну, куда они планировали», - добавил спикер.


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