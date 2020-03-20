Около 300 тысяч казахстанцев находятся в 73 странах мира – МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 1,2 тыс. казахстанцев по всему миру хотят вернуться домой. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи со вспышкой эпидемии коронавируса COVID-19 в МИД действует кризисный штаб, которые координирует работу всех оперативных штабов в загранучреждениях РК. Сейчас за рубежом находятся порядка 295 тысяч казахстанцев в 73 странах мира», - сообщил Айбек Смадияров журналистам в МИД РК.

По его словам, списки граждан Казахстана за рубежом актуализируются в ежечасном формате.

«Наши штабы в Посольствах РК предоставляют нашим гражданам необходимые инструкции и информацию о возможностях возвращения на родину. Большая часть наших граждан за рубежом на ПМЖ, по работе, учебе, особенно в странах со стабильной обстановкой, не намерена возвращаться. Среди них не наблюдается ажиотажа и паники», - подчеркнул спикер.

А. Смадияров также отметил, что они следуют рекомендациям и правилам страны нахождения, соблюдают карантинный режим и изоляцию на дому.

«Сейчас возвращение наших граждан домой – является основным приоритетом работы МИД. 1285 граждан из 23 стран мира на данный момент изъявили желание вернуться в Казахстан. Это не считая казахстанских туристов за рубежом, вывозом которых сейчас занимается Министерство культуры и спорта», - заключил он.