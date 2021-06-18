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    15:10, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Около 300 тонн мусора вывезено из поселка Сарышаган в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Сарышаган Карагандинской области идет борьба с несанкционированными мусорными свалками. На днях подрядной компанией с территории поселка и окрестностей вывезено около 300 тонн мусора.

    По информации местных исполнительных органов, было расчищено около гектара территории поселка.

    «Мы провели работу по ликвидации несанкционированных свалок внутри и на окраинах поселка. Был очищен от твердых бытовых отходов гектар поселковой территории. Вывезли 300 тонн коммунальных отходов. Несанкционированные свалки образуются из-за нежелания жителей частного сектора платить за вывоз золошлака и других отходов», – отметили в акимате поселка Сарышаган.

    Сотрудники акимата проводят разъяснительные беседы с местным населением и призывают заключать договоры на вывоз золы и других отходов.

    Также для поддержания чистоты в поселке проводятся субботники.

    «К сожалению, жители выбрасывают на контейнерные площадки песок, остатки строительных отходов и крупногабаритный мусор. Так возле контейнерных площадок образуются свалки, которые приходится убирать техникой», – добавили в акимате.

    На сегодняшний день акимат Сарышагана пытается найти подходящий земельный участок для строительства собственного мусорного полигона.


    Теги:
    Карагандинская область
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