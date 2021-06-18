Около 300 тонн мусора вывезено из поселка Сарышаган в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Сарышаган Карагандинской области идет борьба с несанкционированными мусорными свалками. На днях подрядной компанией с территории поселка и окрестностей вывезено около 300 тонн мусора.

По информации местных исполнительных органов, было расчищено около гектара территории поселка.

«Мы провели работу по ликвидации несанкционированных свалок внутри и на окраинах поселка. Был очищен от твердых бытовых отходов гектар поселковой территории. Вывезли 300 тонн коммунальных отходов. Несанкционированные свалки образуются из-за нежелания жителей частного сектора платить за вывоз золошлака и других отходов», – отметили в акимате поселка Сарышаган.

Сотрудники акимата проводят разъяснительные беседы с местным населением и призывают заключать договоры на вывоз золы и других отходов.

Также для поддержания чистоты в поселке проводятся субботники.

«К сожалению, жители выбрасывают на контейнерные площадки песок, остатки строительных отходов и крупногабаритный мусор. Так возле контейнерных площадок образуются свалки, которые приходится убирать техникой», – добавили в акимате.

На сегодняшний день акимат Сарышагана пытается найти подходящий земельный участок для строительства собственного мусорного полигона.