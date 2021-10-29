Около 300 сельских школ планируют модернизировать в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжается модернизация сельских школ, укрепление их материально-технической базы и улучшение инфраструктуры. Также в регионе строят десять объектов образования, в том числе три школы в сельских районах, четыре пристройки, два детсада и Дворец школьников в Сатпаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде завершается строительство школы в микрорайоне 11А и готовится пакет документов на строительство школы в микрорайоне «Таугуль» в рамках ГЧП.

Об этом рассказала руководитель управления образования Гульсум Кожахметова на онлайн-брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

«В рамках модернизации сельских школ проведены капитальный и текущий ремонты 57 школ. До конца года современным оборудованием будут оснащены 61 школьная библиотека и 9 столовых, предметными кабинетами 26 школ, в 12 учебных заведениях обновят мебель. В рамках Дорожной карты Nur Otan до 2025 года запланирована модернизация еще 299 сельских школ», – сообщила Гульсум Кожахметова.

Для разгрузки учебных заведений региона до 2025 года планируется построить 17 школ, из них три за счет ГЧП и одну частную.

Вопросу безопасности детей также уделяется особое внимание. В рамках Дорожной карты в регионе увеличено количество объектов с установленными турникетами до 245, со специализированной охраной – до 282. В ближайшее время турникеты будут установлены еще на 31 объекте, обеспеченность ими составит 87%.

Во всех организациях образования есть тревожные кнопки, системы оповещения и видеонаблюдения. Продолжается работа по увеличению количества видеокамер, установке VPN-канала связи, выводу видеосигнала в ЦОУ или дежурные части.

«С учетом многочисленных обращений родителей детей с расстройствами аутистического спектра принято решение об открытии в Караганде центра. Для этого в городе выделено двухэтажное здание площадью 700 квадратных метров и необходимые финансовые средства. Центр будет открыт при содействии общественного фонда «Асыл Мирас» в следующем году», – добавила спикер.

В области ведется работа по расширению сети дошкольных организаций. До конца года планируется увеличить охват дошкольным воспитанием до 82,4%.

В сфере технического и профессионального образования тоже есть позитивные изменения. Увеличивается количество общежитий для студентов. В этом году новое общежитие на 100 мест приняло учащихся Каркаралинского сельскохозяйственного колледжа имени М. Адекенова. Шахтинский технологический колледж выделил под общежитие одно из своих учебных зданий. Сейчас там идут ремонтные работы. В эксплуатацию общежитие на 80 мест должны вввести до конца этого года.